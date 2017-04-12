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«Спартак» – «Зенит». Матч прокомментируют Погорелов и Савин

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

В матче 23-го тура премьер-лиги московский «Спартак» на своем поле сыграет с петербургским «Зенитом». 

Матч пройдет 16-го апреля в 20:00, встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Комментировать игру будут Федор Погорелов и Евгений Савин. В студии будут работать Геннадий Орлов, Валерий Карпин и Роман Гутцайт. Комментатор у поля - Михаил Моссаковский.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

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