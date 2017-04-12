Сампаоли в субботу проведет переговоры с Федерацией футбола Аргентины

Иван Ракитич: Мы прекрасно знаем, что через каждые три дня «Барселону» ждет тяжелый матч

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич подвел итоги матча с «Севильей» в 30-м туре примеры (3:0), а также высказался о концовке нынешнего сезона.