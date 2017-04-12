Сампаоли в субботу проведет переговоры с Федерацией футбола Аргентины
Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в субботу обсудить возможность своего назначения на пост главного тренера сборной Аргентины.
Глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа приедет в Испанию, чтобы обсудить с тренером детали возможного соглашения.
Одним из главных вопросов является срок контракта. Сампаоли рассчитывает подписать договор до 2022 года.
После 14 туров Аргентина занимает в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 лишь 5-е место.
Прежний главный тренер аргентинцев Эдгардо Бауса 10 апреля был снят своего поста.
Хорхе Сампаоли ранее успешно работал со сборной Чили. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2015, одолев в финале аргентинцев.
«Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за финансовую компенсацию
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