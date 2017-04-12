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Сампаоли в субботу проведет переговоры с Федерацией футбола Аргентины

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли в субботу обсудить возможность своего назначения на пост главного тренера сборной Аргентины.

Глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа приедет в Испанию, чтобы обсудить с тренером детали возможного соглашения.

Одним из главных вопросов является срок контракта. Сампаоли рассчитывает подписать договор до 2022 года.

После 14 туров Аргентина занимает в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 лишь 5-е место.

Прежний главный тренер аргентинцев Эдгардо Бауса 10 апреля был снят своего поста. 

Хорхе Сампаоли ранее успешно работал со сборной Чили. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2015, одолев в финале аргентинцев. 

«Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за финансовую компенсацию

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