Евгений Кафельников: Если «Спартак» наладит оборону, то будет долго находиться на том месте, где сейчас находится
Олимпийский чемпион,
болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, чего ждет от матча 23-го
тура премьер-лиги с «Зенитом».
«Если мы берем три очка в воскресенье, то только какое-то чудо сможет помешать «Спартаку» завоевать трофей. Сейчас игра «Спартака» вернула болельщиков на трибуны прекрасного стадиона, куда хочется приходить.
Безусловно, есть пробелы (в игре). Как многие считают, они в обороне. Если мы наладим эту зону, то «Спартак» будет долго находиться на том месте, где сейчас находится», – приводит «Р-Спорт» слова Кафельникова.
Напомним, «Спартак» лидирует в премьер-лиге, опережая на восемь очков «Зенит» и ЦСКА.
Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало – 20:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция