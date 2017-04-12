Евгений Кафельников: Если «Спартак» наладит оборону, то будет долго находиться на том месте, где сейчас находится

Олимпийский чемпион, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников рассказал, чего ждет от матча 23-го тура премьер-лиги с «Зенитом».

«Если мы берем три очка в воскресенье, то только какое-то чудо сможет помешать «Спартаку» завоевать трофей. Сейчас игра «Спартака» вернула болельщиков на трибуны прекрасного стадиона, куда хочется приходить.

Безусловно, есть пробелы (в игре). Как многие считают, они в обороне. Если мы наладим эту зону, то «Спартак» будет долго находиться на том месте, где сейчас находится», – приводит «Р-Спорт» слова Кафельникова.

Напомним, «Спартак» лидирует в премьер-лиге, опережая на восемь очков «Зенит» и ЦСКА.

Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало – 20:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча