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«Сибирь» рассчитается с игроками до конца апреля

Источник:  Федеральное агентство новостей (ФАН)Комментарии

Руководство «Сибири» пообещало своим игрокам рассчитаться по текущим задолженностям до конца апреля, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, в ближайшее время  в клуб должны поступить средства, которые позволят расплатиться с хоккеистами, не получавшими зарплату с октября.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла 9-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф Кубка Гагарина.

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