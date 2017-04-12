«Сибирь» рассчитается с игроками до конца апреля

Руководство «Сибири» пообещало своим игрокам рассчитаться по текущим задолженностям до конца апреля, сообщает Федеральное агентство новостей.

По информации источника, в ближайшее время в клуб должны поступить средства, которые позволят расплатиться с хоккеистами, не получавшими зарплату с октября.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» заняла 9-е место в Восточной конференции и не попала в плей-офф Кубка Гагарина.