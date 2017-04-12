Владимир Шалаев: У Никитина большие шансы остаться в «Авангарде»

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев заявил, что защитник Никита Никитин имеет высокие шансы остаться в клубе.

«Через неделю, не раньше, ответим на этот вопрос. Я думаю, шансы у него остаться большие – это хороший мастер, тем более омский. Но это будет решать главный тренер после окончания весеннего тренировочного лагеря», – приводит ТАСС слова Шалаева.

Напомним, 30-летний Никитин вернулся в «Авангард» после шести сезонов в Северной Америке. В 47 матчах регулярного чемпионата воспитанник клуба набрал 6 (3+3) очков при показателе полезности «–3» и 16 минутах штрафа.

Добавим, что новым главным тренером «Авангарда» стал Андрей Скабелка, ранее работавший в «Сибири».