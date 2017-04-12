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Ханс-Йоахим Ватцке: Сегодня «Боруссия» будет сплоченной как никогда

Источник:  ФК «Боруссия» (Дортмунд)Комментарии

Председатель правления дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился ожиданиями от домашнего матча с «Монако» на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

- Семья «Боруссии» всегда оставалась сильной, когда ей приходилось сталкиваться с непростыми ситуациями. Это, возможно, самая тяжелая для нас ситуация за все последние десятилетия. Но я уверен, что «Боруссия» покажет себя сильной и сплоченной как никогда.

Сегодня мы будем играть не только за себя. Мы будем играть за всех. Неважно, «Боруссия», «Бавария» или «Шальке 04». Мы хотим показать, что террор и ненависть никогда не скажутся на наших действиях. И, естественно, мы будем играть за Бартру, который очень хочет, чтобы его команда победила!

Мы просим болельщиков «Боруссии» активно поддерживать команду сегодня все 90 минут, – заявил Ватцке.

Напомним, матч «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за взрыва в Дортмунде. В результате инцидента травму руки получил защитник немецкого клуба Марк Бартра.

Матч

Боруссия - Монако

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция


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