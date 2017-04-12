Сергей Мыльников: Бобровский заслужил «Везина Трофи», но в серии с «Питтсбургом» и он не спасет «Коламбус»

Олимпийский чемпион Сергей Мыльников считает, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский заслужил «Везина Трофи», приза лучшему вратарю сезона в НХЛ.

«Бобровский выглядел очень стабильно на протяжении всего сезона и по праву должен второй раз в карьере получить «Везина Трофи. Семь «сухих» матчей в составе скромного «Коламбуса» – отличный показатель.

Правда, в плей-офф у команды Бобровского практически нет шансов преодолеть первый раунд. В «Питтсбург Пингвинз» собраны очень опытные хоккеисты, которые каждый год борются за титул. Поэтому даже наличие такого вратаря, как Бобровский, «Коламбус» не спасет», – приводят «Известия» слова Мыльникова.

Напомним, впервые Бобровский стал обладателем «Везина Трофи» в 2013 году. В нынешнем сезоне на счету 28-летнего российского голкипера 41 победа (из них семь – «сухих») в 63 матчах, 93,1 процент отраженных бросков и коэффициент надежности 2,06 шайбы за игру.