Карл-Хайнц Румменигге: Мы потрясены событиями в Дортмунде. Желаем скорейшего выздоровления Бартре и полицейским

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил поддержку «Боруссии» в связи с недавними событиями в Дортмунде.

- Мы потрясены событиями вчерашнего вечера в Дортмунде. Желаем «Боруссии» мирной и успешной игры с «Монако», стойкости всем ответственным лицам и всем болельщикам команды. Мы желаем травмированному Марку Бартре скорейшего выздоровления и надеемся, что он скоро вернется в строй. Наши пожелания также относятся и к получившим ранения полицейским. Футбол должен объединится перед лицом таких происшествий, - заявил Румменигге.

Напомним, матч «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за взрыва в Дортмунде. В результате инцидента травму руки получил защитник немецкого клуба Марк Бартра, который уже перенес операцию.

«Бавария» сегодня на своем поле сыграет с мадридским «Реалом».



