Карл-Хайнц Румменигге: Мы потрясены событиями в Дортмунде. Желаем скорейшего выздоровления Бартре и полицейским
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге выразил поддержку «Боруссии» в связи с недавними событиями в Дортмунде.
- Мы потрясены событиями вчерашнего вечера в Дортмунде. Желаем «Боруссии» мирной и успешной игры с «Монако», стойкости всем ответственным лицам и всем болельщикам команды. Мы желаем травмированному Марку Бартре скорейшего выздоровления и надеемся, что он скоро вернется в строй. Наши пожелания также относятся и к получившим ранения полицейским. Футбол должен объединится перед лицом таких происшествий, - заявил Румменигге.
Der #FCBayern drückt seine Solidarität mit dem @BVB aus und wünscht @MarcBartra & dem Polizisten schnelle Genesung: https://t.co/qYJIL7E4pu pic.twitter.com/JAZwRw1LoV— FC Bayern München (@FCBayern) 12 апреля 2017 г.
Напомним, матч «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за взрыва в Дортмунде. В результате инцидента травму руки получил защитник немецкого клуба Марк Бартра, который уже перенес операцию.
«Бавария» сегодня на своем поле сыграет с мадридским «Реалом».
Сливки общества против черной бестии. Хроника битв между «Баварией» и «Реалом»
Матч
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция