Молодежная сборная России проведет товарищеские матчи с Узбекистаном и Турцией

Молодежная сборная России по футболу (U-21) проведет контрольные матчи со сверстниками из Узбекистана и Турции в рамках подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы 2019 года, сообщает официальный сайт РФС.

С 28 августа по 6 сентября «молодежка» проведет учебно-тренировочный сбор, в рамках которого стартует в отборочном цикле Евро-2019 домашними матчами с Арменией (31 августа) и Гибралтаром (5 сентября).

Со 2 по 11 октября у россиян состоится очередной учебно-тренировочный сбор. В течение него молодежная сборная России встретится дома в матче отборочного цикла ЧЕ-2019 с Австрией (6 октября), а затем сыграет в гостях в следующем поединке европейской квалификации с Сербией (10 октября). Наконец, с 6 по 15 ноября у нашей команды пройдет заключительный в 2017 году учебно-тренировочный сбор. Молодежная сборная России закроет год гостевым матчем отборочного цикла ЧЕ-2019 U-21 с Арменией (10 ноября) и выездной контрольной встречей с Италией (14 ноября).

Напомним, что 26 января в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка отборочного раунда Чемпионата Европы-2019 среди молодежных сборных (U-21).

Сборная России попала в седьмую группу. Соперниками нашей «молодежки» стали Сербия, Австрия, Македония, Армения и Гибралтар.

Победители девяти групп напрямую выйдут в финальную часть Чемпионата Европы-2019, а четыре лучших обладателя вторых мест разыграют две оставшиеся путевки в стыковых матчах.