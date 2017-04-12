Стадион на Крестовском острове может быть сертифицирован в четверг

Комиссия Российского футбольного союза (РФС) может в четверг рассмотреть документы о сертификации стадиона на Крестовском острове, сообщил начальник отдела лицензирования федерации Евгений Летин.

«Завтра будет комиссия по сертификации, и, возможно, будем рассматривать стадион на Крестовском.

Сейчас по этому стадиону активно предоставляются документы, но пока не хватает некоторых и отчета по устранению замечаний», – приводит ТАСС слова Летина.

Напомним, 31 марта генподрядчик строительства стадиона компания «Метрострой» объявила о завершении адаптации арены к Кубку конфедераций.

Первый матч на стадионе планируется провести 22 апреля, когда «Зенит» в рамках 24-го тура премьер-лиги сыграет с «Уралом».