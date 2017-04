Team Empire и NiP сыграют в шоу-матче Betway Arena King of the Hill #4

Команды Team Empire и Ninjas in Pyjamas сыграют в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #4.

Матч состоится 13 апреля в 20:00 (мск) и пройдет в формате до трех побед. Победитель заработает 4 000 долларов, а проигравший покинет турнир с 1 000 долларов.

Напомним, что победителями прошлых турниров стали Evil Geniuses и Virtus.pro.