Андрей Перегудов: Матч открытия стадиона «Динамо» может пройти после ЧМ-2018

Руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов сообщил, что матч открытия стадиона «Динамо», скорее всего, состоится после завершения чемпионата мира-2018.

- Мы встречались с Андреем Костиным и Сергеем Собяниным, и на встрече окончательно утвердили сроки: тестовый матч пройдет в день рождения Льва Яшина (22 октября), а сдадим объект весной 2018 года - то есть до чемпионата мира. При этом с большой долей вероятности матч открытия стадиона мы проведем уже после чемпионата мира, - сказал Перегудов.

Напомним, после реконструкции стадиона в рамках одного комплекса будут находиться Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина, универсальная арена, досугово-развлекательный центр, музей общества «Динамо» и подземный паркинг. Ранее сообщалось, что первая игра на стадионе пройдет 22 октября 2017 года в день рождения Льва Яшина.

