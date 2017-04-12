Автобус «Реала» в Мюнхене осмотрят полицейские с собаками

Полиция Мюнхена предпринимает экстренные меры предосторожности накануне четвертьфинального матча между «Баварией» и «Реалом».

Автобус мадридской команды изменит маршрут по городу. Перед посадкой игроков и тренеров будут осматривать полицейские со специально обученными собаками.

Кроме того, впервые автобус «Реала» в Германии на пути к «Альянц Арене» будет сопровождать полицейский эскорт. Вчера после вечерней тренировки в гостиницу команду провожали 20 сотрудников полиции.

Напомним, матч «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за взрыва в Дортмунде. В результате инцидента травму руки получил защитник немецкого клуба Марк Бартра.