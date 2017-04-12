Профессор Борис Хигир: Игроки «Боруссии» выйдут на поле еще более злыми

Спортивный психолог профессор Борис Хигир считает, что вчерашний теракт не нанес психологической травмы игрокам «Боруссии».

«То, что командам придется вторично настраиваться – это не проблема, - заявил «Советскому спорту» спортивный психолог профессор Борис Хигир. – Что же касается пресловутой психологической травмы, которую получили немцы – это сильно преувеличено. Настрой их будет еще высокий, выйдут еще более злыми. Только до игры лучше тренерам игроков не трогать, не лезть с советами и вопросами. Полное спокойствие. Можно только вратарям сделать легкий массаж плечевого пояса и шейного отдела - это успокаивает».

Вчерашний первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» из-за теракта в Дортмунде был перенесен на сегодня. Когда «Боруссия» ехала на стадион из отеля, на первом же повороте около автобуса произошло три взрыва. В результате у автобуса разлетелось боковое стекло и осколками ранило защитника Марка Бартра.