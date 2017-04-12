Зинедин Зидан: Мы исходим из того, что Левандовски сыграет против «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан полагает, что Роберт Левандовски сможет принять участие в сегодняшнем матче на «Альянц Арене».

- Посмотрим, будет ли сегодня играть Левандовски. Мы готовимся к игре исходя из того, что он выйдет на поле. Но «Бавария» очень сильна при любом раскладе. У них во всех линиях играют классные игроки. И футболист, который заменит Левандовски (если тот не сможет сыграть) , также сыграет достойно, в этом можно не сомневаться, - заявил Зидан.

Матч «Бавария» - «Реал» начнется сегодня в 21:45 по московскому времени.