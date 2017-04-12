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«Спартак» продлил контракт с защитником Провольневым (фото)

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

«Спартак» продлил контракт с защитником Владиславом Провольневым, сообщает официальный твиттер красно-белых.

Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.

В нынешнем сезоне Провольнев в 55 матчах регулярного  чемпионате КХЛ набрал семь (1+6) очков.

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