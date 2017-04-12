«Спартак» продлил контракт с защитником Провольневым (фото)
«Спартак» продлил контракт с защитником Владиславом Провольневым, сообщает официальный твиттер красно-белых.
Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано на два сезона.
В нынешнем сезоне Провольнев в 55 матчах регулярного чемпионате КХЛ набрал семь (1+6) очков.
⚡️ #Spartak продлил контракт с @VProvolnev на два года! pic.twitter.com/yKIiauVyjx— HC Spartak Moscow (@spartak_hc) 12 апреля 2017 г.
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