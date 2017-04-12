«Спартак» продлил контракт с защитником Провольневым (фото)

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СКА – «Металлург». Начало текстовой трансляции в 19:30 (мск) В рамках третьего матча финальной серии Кубка Гагарина СКА сыграет с магнитогорским «Металлургом».

Борис Майоров: Сейчас СКА – лидер финальной серии. Однозначно! Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассуждает о противостоянии СКА и «Магнитки» в финале Кубка Гагарина.

«На орбите из-за хоккея не спят! Переживают страшно» Герой России Михаил Тюрин рассказал о том, как болеют за хоккей на орбите. И пожелал финалистам Кубка Гагарина красивой борьбы на льду.

Владимир Крикунов: Кошечкин не устает ­Главный тренер «Автомобилиста», чемпион России с московским «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал финальную серию Кубка Гагарина.

Илья Сорокин: Лучший совет в моей жизни – свято место пусто не бывает… Илья Сорокин дал откровенное интервью «Советскому спорту», в котором рассказал о феномене родной новокузнецкой школы, о любви к самолетам.

СКА – «Металлург» Мг. В Ледовом дворце будут приняты повышенные меры безопасности Хоккейный клуб СКА сообщил на официальном сайте об усилении мер безопасности на третьем и четвертом матчах финала Кубка Гагарина против «Металлурга».

Тренер «Йокерита» перейдет в «Салават Юлаев» Ассистент главного тренера «Йокерита» Ханну Вирта покидает финскую команду.

СКА установил рекорд по голам в большинстве за один розыгрыш Кубка Гагарина Петербургский СКА во втором матче финала Кубка Гагарина против магнитогорского «Металлурга» (1:3) забросил 23-ю шайбу при игре в большинстве, и это новый рекорд плей-офф КХЛ.

Владимир Крикунов: Лидеры «Магнитки» играют очень много. Не знаю, надолго ли их хватит Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Гагарина, в которой встречаются магнитогорский «Металлург» и петербургский СКА.

Владислав Третьяк: Одну молодежь посылать на чемпионат мира нельзя Президент ФХР Владислав Третьяк поделился мнением о комплектовании сборной на чемпионат мира, финале плей-офф КХЛ.