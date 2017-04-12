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«ПСЖ» интересуется форвардом «Арсенала» Пересом

Источник:  Goal.comКомментарии

Форвард «Арсенала» Лукас Перес может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Главный тренер парижан Унаи Эмери высоко оценивает 28-летнего испанца и хотел пригласить его в свою команду еще до того, как Перес перешел в «Арсенал». Однако прошлым летом «канониры» выплатили «Депортиво» сумму отступных за Переса (17,5 миллиона евро), после чего он перебрался в Лондон.

Впрочем, форвард так и не и стал игроком стартового состава «Арсенала». В премьер-лиге он забил один гол в 11 матчах. Кроме того, на его счету три гола в Лиге чемпионов, один – в Кубке Англии и два – в Кубке лиги.

Перес рассчитывает сыграть за сборную Испании на чемпионате мира в России, а для этого в следующем сезоне надеется получать стабильную игровую практику. В этой связи в ближайшее трансферное окно он может сменить клуб, и не исключено, что выберет «ПСЖ».

Напомним, в 2011-2013 годах Перес играл в Украине за «Карпаты».

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