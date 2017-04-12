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Владимир Маркин: Меры безопасности на ЧМ-2018 будут касаться не только фанатов, но и команд

Источник:  Р-СпортКомментарии

Глава комитета по безопасности и работе с болельщиками Российского футбольного союза (РФС) Владимир Маркин рассказал о мерах безопасности на Кубке конфедераций и чемпионате мира-2018.

- Разумеется, при подготовке городов России к чемпионату мира и Кубку конфедераций прорабатываются все вопросы безопасности, в том числе на маршрутах следования не только болельщиков, но и команд, - цитирует Маркина «Р-Спорт». 

Вчера в Дортмунде должен был состояться матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако». Но за час до матча около автобуса немецкого клуба произошел взрыв, пострадал защитник Марк Бартра.  

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