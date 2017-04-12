Владислав Третьяк: Я бы присудил «Везина Трофи» Бобровскому

Президент ФХР Владислав Третьяк считает, что голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский заслужил приз «Везина Трофи».

«Сергей вообще красавец, он один из лучших в лиге. У него хорошая команда, но он, как я думаю, составляет 70 процентов «Коламбуса». Заслужил ли он «Везина Трофи»? Я бы ему присудил этот приз», – приводит ТАСС слова Третьяка.

В нынешнем сезоне на счету 28-летнего российского голкипера 41 победа (из них семь – «сухих») в 63 матчах, 93,1 процент отраженных бросков и коэффициент надежности 2,06 шайбы за игру.

Напомним, в 2013 году НХЛ уже выбирала Бобровского лауреатом «Везина Трофи».

В первом раунде плей-офф «Коламбус» сыграет с «Питтсбургом». Серия начнется в ночь на четверг матчем на льду «пингвинов».