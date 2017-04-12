УЕФА усилит меры безопасности на матчах Лиги чемпионов после инцидента в Дортмунде

УЕФА объявил о повышении мер безопасности на сегодняшних матчах 1/4 финала Лиги чемпионов.

- После инцидента прошлой ночью в Дортмунде УЕФА в сотрудничестве с полицией, службами безопасности, руководствами стадионов и клубов пересматривает меры безопасности для сегодняшних матчей. Процедуры обеспечения безопасности будут повышаться, где это необходимо.

Несмотря на отсутствие какой-либо конкретной информации о какой-либо угрозе для сегодняшних матчей, мы хотели бы заверить команды, официальных лиц и болельщиков в том, что УЕФА всегда настаивает на самых высоких стандартах организации охраны и безопасности на футбольных матчах и что безопасность всех присутствующих на матчах, проводимых под эгидой УЕФА, является нашим высшим приоритетом, – заявил представитель пресс-службы УЕФА.

Напомним, сегодня «Бавария» сыграет с мадридским «Реалом», а мадридский «Атлетико» примет «Лестер».

Также в Дортмунде состоится перенесенный из-за взрыва матч «Боруссия» - «Монако».



