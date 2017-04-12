Team Onyx квалифицировалась на DreamLeague Season 7

Команда Team Onyx выиграла североамериканскую квалификацию к турниру DreamLeague Season 7.



В финале коллектив обыграл Team FIRE со счетом 2:0.



Таким образом, в североамериканском дивизионе сразятся Digital Chaos, Team NP, compLexity Gaming и Team Onyx.



Команды сыграют в формате bo2 и за каждую выигранную карту победитель получит 1000 долларов. В основной этап соревнований выйдут три европейские команды и одна американская.



LAN-финал DreamLeague Season 7 пройдет с 21 по 22 июля в Атланте, США. Призовой фонд чемпионата составит 175 000 долларов.