Алонсо выступит в «500 миль Индианаполиса» вместо Гран-при Монако

Пилот «Мерседеса» Фернандо Алонсо пропустит шестой этап чемпионата мира Гран-при Монако.

В этот же день 35-летний испанец выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» в США. «Макларен» выставит в Индиане одну машину с мотором «Хонда», которая войдет в команду «Андретти».

В ближайшее время «Макларен» объявит имя пилота, который заменит Алонсо в Монако.

Напомним, на первых двух этапах сезона в Австралии и Китае Алонсо досрочно сходил с дистанции. «Макларен» продолжает испытывать трудности с мощностью мотора «Хонда».

Третий этап сезона пройдет 14-16 апреля в Бахрейне на автодроме в Сахире.

Добавим, что гонка «500 миль Индианаполиса» пройдет в 101 раз в истории. Гран-при Монако и гонка в Индиане состоятся 28 мая.