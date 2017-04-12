Алонсо выступит в «500 миль Индианаполиса» вместо Гран-при Монако
Пилот «Мерседеса»
Фернандо Алонсо пропустит шестой этап чемпионата мира Гран-при Монако.
В этот же день 35-летний испанец выступит в гонке «500 миль Индианаполиса» в США. «Макларен» выставит в Индиане одну машину с мотором «Хонда», которая войдет в команду «Андретти».
В ближайшее время «Макларен» объявит имя пилота, который заменит Алонсо в Монако.
Напомним, на первых двух этапах сезона в Австралии и Китае Алонсо досрочно сходил с дистанции. «Макларен» продолжает испытывать трудности с мощностью мотора «Хонда».
Третий этап сезона пройдет 14-16 апреля в Бахрейне на автодроме в Сахире.
Добавим, что гонка «500 миль Индианаполиса» пройдет в 101 раз в истории. Гран-при Монако и гонка в Индиане состоятся 28 мая.
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