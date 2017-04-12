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Президент UFC: Полагаю, что Роузи покинула большой спорт

Источник:  MMAjunkieКомментарии

Президент UFC Дэйна Уайт не верит в то, что экс-чемпионка мира Ронда Роузи вернется на ринг. 

- Мы с Рондой общаемся раз в одну-две недели, и она ни разу не заговорила со мной о том, чтобы снова выйти на ринг. Думаю, фактически она уже завершила карьеру, - заявил Уайт.

Напомним, 30 декабря 2016 года Ронда Роузи проиграла нокаутом в первом раунде бразильянке Аманде Нуньес. А ранее досрочное поражение ей нанесла соотечественница Холли Холм.


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