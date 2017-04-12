Президент UFC: Полагаю, что Роузи покинула большой спорт

Президент UFC Дэйна Уайт не верит в то, что экс-чемпионка мира Ронда Роузи вернется на ринг.

- Мы с Рондой общаемся раз в одну-две недели, и она ни разу не заговорила со мной о том, чтобы снова выйти на ринг. Думаю, фактически она уже завершила карьеру, - заявил Уайт.

Напомним, 30 декабря 2016 года Ронда Роузи проиграла нокаутом в первом раунде бразильянке Аманде Нуньес. А ранее досрочное поражение ей нанесла соотечественница Холли Холм.



