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Иван Скобрев: «Динамо» должен возглавить неравнодушный к этому клубу человек

Источник:  ТАССКомментарии

Тренер ХК «Динамо» (Москва) по физической подготовке, призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев поделился мнением, каким должен быть новый главный тренер команды.

Ранее генеральный директор клуба Андрей Сафронов сообщил, что этот вопрос будет решаться на попечительском совете клуба после 15 апреля. В середине марта стало известно, что «Динамо» не станет продлевать контракт с предыдущим главным тренером Сергеем Орешкиным. СМИ сообщили, что одним из кандидатов на пост наставника является входящий в тренерский штаб команды Владимир Воробьев.

«Считаю, что «Динамо» должен возглавить неравнодушный к этому клубу человек. Если говорить о Воробьеве, то, на мой взгляд, он достоин быть главным тренером, как, собственно, и Андрей Борисович Скопинцев, - цитирует Скобрева ТАСС. - Эти люди живут, болеют клубом в раздевалке, тренерской. Будет ли это лицо со стороны, решит руководство».

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