Пауло Дибала: В Барселоне мы не можем позволить себе уничтожить все, чего добились в первой игре

Форвард «Ювентуса» Пауло Дибала подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Конечно, это один из лучших матчей в моей карьере. В следующую среду мы не можем позволить себе уничтожить все, чего добились. Понимаем, что в ответной игре нужен положительный результат. Будет тяжело, мы все видели, что произошло с «ПСЖ».

Но у нас отличная команда, и общими усилиями мы можем пройти дальше. Забить второй гол было сложнее, чем первый, но я хорошо приложился по мячу, и он залетел в сетку. В детстве я мечтал о таких мгновениях. Они мотивируют тебя работать еще усерднее», – приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.

Напомним, 23-летний Дибала сделал дубль в ворота «Барселоны», забив два гола с интервалом в 15 минут.

Ответный матч пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

Добавим, что в 1/8 финала «Барселона» отыгралась в ответном домашнем матче (6:1), потерпев крупное поражение от «ПСЖ» в первой игре (0:4).

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Барселона»