Пауло Дибала: В Барселоне мы не можем позволить себе уничтожить все, чего добились в первой игре
Форвард «Ювентуса»
Пауло Дибала подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной»
(3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.
«Конечно, это один из лучших матчей в моей карьере. В следующую среду мы не можем позволить себе уничтожить все, чего добились. Понимаем, что в ответной игре нужен положительный результат. Будет тяжело, мы все видели, что произошло с «ПСЖ».
Но у нас отличная команда, и общими усилиями мы можем пройти дальше. Забить второй гол было сложнее, чем первый, но я хорошо приложился по мячу, и он залетел в сетку. В детстве я мечтал о таких мгновениях. Они мотивируют тебя работать еще усерднее», – приводит слова Дибалы официальный сайт УЕФА.
Напомним, 23-летний Дибала сделал дубль в ворота «Барселоны», забив два гола с интервалом в 15 минут.
Ответный матч пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
Добавим, что в 1/8 финала «Барселона» отыгралась в ответном домашнем матче (6:1), потерпев крупное поражение от «ПСЖ» в первой игре (0:4).
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Ювентус» – «Барселона»
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция