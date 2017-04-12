Букмекеры отдают СКА явное предпочтение перед «Магниткой» в третьем матче серии
Букмекерские конторы выставили котировки на третью встречу финальной серии Кубка Гагарина, в которой СКА примет магнитогорский «Металлург».
Победа питерцев в основное время оценивается коэффициентом 1,67, тогда как виктория уральской команды идет за 4,17.
За ничью букмекеры предлагают 4,54.
Игра начнется сегодня в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Напомним, счет в серии 1:1.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически