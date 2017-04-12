Фанаты «Краснодара»: Наш «человечный» клуб запретил нам вывесить на матче с ЦСКА баннер в память жертв теракта в Санкт-Петербурге

Фанаты «Краснодара» из группировки «Южная гвардия» сообщили, что 9 апреля клуб не разрешил им пронести на матч с ЦСКА (1:1) баннер в память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга.

«Наше движение подготовило баннер, чтобы почтить память жертв теракта в Санкт-Петербурге.

К сожалению, руководство нашего «человечного» клуба запретило нам пронести и вывесить его на матче, без объяснения причин, еще до того, как баннер появился на свет. Но нас это не остановило, и мы сделали его. До самой последней секунды мы надеялись, что наше руководство все же образумится и даст добро, но нет! Ни на основе, ни на матче молодежных команд его не разрешили демонстрировать.

Мы полностью разочарованы таким решением. Сейчас мы должны сплотиться как никогда против агрессора. Мы - Славяне! И это наша общая печаль. Пострадали и погибли русские люди... наши братья и сестры. Нас никогда не сломить, пока мы будем держаться вместе!

Пока мы едины - Русские непобедимы!!!», - говорится в заявлении болельщиков «Краснодара» в социальной сети «Вконтакте».

Теракт в Петербурге произошел 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибло 14 человек и пострадало 77 граждан.

Фото из «Вконтакте»