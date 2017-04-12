Алексей Андронов: На матч в Дортмунде запретили проход с рюкзаками

Собственный корреспондент «Советского спорта» Алексей Андронов, находящийся сейчас в Дортмунде, сообщает об усиленных мерах безопасности.

«На сегодняшний матч - если он состоится - будет запрещен проход болельщиков с рюкзаками и с сумками, размером больше листа формата А4. Болельщиков предупреждают, что перед стадионом будет длительный и тщательный досмотр, поэтому им советуют планировать дорогу так, чтобы не опоздать к началу матча.

Утром появился слух о том, что ответственность за взрыв взяли на себя местные радикальные антифашисты. Якобы, они решили отомстить «Боруссии», среди фанатов которой слишком много ультраправых. Однако эта информация не подтвердилась», - сообщает Андронов.

Напомним, что ранее немецкая газета Suddeutsche Zeitung сообщила о том, что на месте взрыва обнаружена записка. В ней от имени радикальных исламистов утверждается, что взрыв в Дортмунде - это месть за участие немецкой авиации в операциях западной коалиции против террористической организации «Исламское государство».