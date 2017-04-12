Отец Бартры: Марк проведет в больнице еще несколько дней

Отец дортмундской защитника «Боруссии» Марка Бартры Жозеп рассказал о состоянии сына, который пострадал накануне в результате взрыва.

- Марк после операции сказал, чтобы мы не беспокоились, потому что все прошло успешно. Врачи сказали ему, что в его руке посторонних предметов нет. В больнице он проведет еще несколько дней, а потом вернется домой.

Сын услышал грохот. У него разболелась голова, потом сильно заболела рука. В автобусе всем сказали быстро лечь на пол. Голова в результате взрыва кружилась еще минут пять, – сказал Жозеп Бартра.

Напомним, Марк Бартра в результаты взрыва в Дортмунде получил осколочное ранение руки. Минувшей ночью он перенес операцию.

Матч «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля.