Сергей Голубович: Липанов будет капитаном юниорской сборной России на чемпионате мира

Главный тренер юниорской сборной России Сергей Голубович заявил, что определился с составом, а также капитаном команды и его ассистентами на чемпионат мира в Словакии.

Во вторник команда провела первую тренировку в Спишска-Нова-Весе, где будет играть на групповом этапе. Игроки занимались в следующих сочетаниях:

вратари: Устименко, Жуков, Райко;

1-я пятерка: Саморуков – Переляев, Чехович – Липанов – Свечников;

2-я пятерка: Рубинчик – Галенюк, Алексеев – Колтыгин – Бицадзе;

3-я пятерка: Баранов – Калабушкин, Слепец – Клисунов – Максимов;

4-я пятерка: Дедов, Муранов – Марушев – Шашков, Торопченко.

«В составе команды остались те хоккеисты, которых мы планируем заявить на чемпионат, – приводит слова Голубовича официальный сайт ФХР. – Остальных ребят поблагодарили за работу, они улетели в Россию. Надеюсь, никаких форс-мажоров не произойдет, и заявка пройдет так, как мы планируем. Технически мы можем заявлять игроков до окончания группового этапа, но мы никого уже не ждем. В первую очередь это связано с тем, что если игрок приезжает в последний момент – в большинстве случаев его физические кондиции кардинально отличаются от состояния остальной команды. В том числе поэтому не стали вызывать никого из России на замену Даниилу Лобанову, сделав выбор в пользу тех игроков, что были с нами в Братиславе.

Капитаном команды на турнире будет Алексей Липанов, ассистентами – Дмитрий Саморуков и Марк Рубинчик. Команда сделала выбор, мы с тренерами согласились. Эти трое – одни из самых опытных игроков нашей команды. Хочу заметить, что на капитана и ассистентов ляжет дополнительная психологическая нагрузка. Они должны постараться не только справиться с ней, но и помочь партнерам сделать это».

Напомним, юниорский чемпионат мира пройдет 13-23 апреля в Попраде и Спишске-Нова-Весе.

На групповом этапе сборная России сыграет со Швецией (13 апреля), США (15 апреля), Белоруссией (17 апреля) и Чехией (18 апреля).