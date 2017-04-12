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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР по поводу отстранения от Паралимпиады-2016

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Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне оставить в силе отстранение ПКР от членства в Международном паралимпийском комитете, сообщается на официальном сайте суда.

Напомним, глава МПК Филип Крэйвен 7 августа объявил, что комитет принял единогласное решение об отстранении российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишении членства Паралимпийского комитета России. ПКР 15 августа подал апелляцию в CAS, которая была отклонена.  И апелляция на отстранение ПКР от членства в IPC также была отклонена. 

В начале года руководство МПК отклонило предложение ПКР разрешить россиянам участвовать в квалификационных соревнованиях к Паралимпийским играм - 2018 в Пхенчхане. 

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