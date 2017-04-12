«Севилья» считает неуважительными контракты Федерации футбола Аргентины с Сампаоли

«Севилья» опубликовала заявление по поводу появившейся информации о том, что Федерация футбола Аргентины намерена провести переговоры с главным тренером команды Хорхе Сампаоли.

«В свете появившейся информации о возможном интересе Ассоциации футбола Аргентины к Хорхе Сампаоли, контракт которого с «Севильей» рассчитан до 30 июня 2018 года, мы отправили письмо аргентинской стороне. «Севилья» расценивает эти действия как неуважительные.

Любые встречи и переговоры по поводу расторжения контракта Сампаоли с «Севильей» неприемлемы, в связи с этим клуб твердо будет отстаивать свои права», – говорится в заявлении андалусийского клуба.

Глава Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа приедет в Испанию, чтобы обсудить с тренером детали возможного соглашения.

Одним из главных вопросов является срок контракта. Сампаоли рассчитывает подписать договор до 2022 года.

После 14 туров Аргентина занимает в южноамериканской квалификации ЧМ-2018 лишь 5-е место.

Прежний главный тренер аргентинцев Эдгардо Бауса 10 апреля был снят своего поста.



Хорхе Сампаоли ранее успешно работал со сборной Чили. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки-2015, одолев в финале аргентинцев.