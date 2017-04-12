За взрывом в Дортмунде стоят исламисты

Организаторы взрыва в Дортмунде перед матчем ¼ финала Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако» оставили в записку, сообщает издание Suddeutsche Zeitung.

По данным издания, в записки говорится, что взрыв – это месть за участие разведывательных самолетов Германии «Торнадо» в операциях западной коалиции против террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Напомним, из-за взрывов рядом с автобусом «Боруссии» матч с «Монако» был перенесен на среду. При взрыве пострадал защитник немцев Марк Бартра, которому осколками от разбившегося стекла автобуса порезало руку.

Матч «Боруссия» – «Монако» пройдет 12 апреля на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Начало – 19:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча