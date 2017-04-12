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Назван состав сборной Казахстана на товарищеские матчи со Словенией и Италией

Источник:  Казахстанская федерация хоккея с шайбойКомментарии

Тренерский штаб национальной сборной Казахстана объявил состав команды, которая отправится на товарищеские игры со Словенией (15 апреля) и Италией (19 апреля).

Вратари: Виталий Колесник, Никита Бояркин.

Защитники: Максим Семенов, Кевин Даллмэн, Дмитрий Степанов, Роман Савченко, Александр Липин, Кирилл Полохов, Артемий Лакиза, Вячеслав Трясунов.

Нападающие: Найджел Доус, Дастин Бойд, Брэндон Боченски, Константин Пушкарев, Мартен Сен-Пьер, Кирилл Панюков, Роман Старченко, Антон Сагадеев, Владимир Маркелов, Никита Иванов, Иван Кучин, Максим Худяков, Нурсултан Бельгибаев.

Напомним, чемпионат мира в группе А первого дивизиона пройдет с 22 по 28 апреля. За две путевки в элитный дивизион будут бороться сборные Казахстана, Украины, Австрии, Польши, Венгрии и Южной Кореи. 


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