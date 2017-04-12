Антон Шипулин: Наша система подготовки молодых спортсменов немного устарела

Российский биатлонист Антон Шипулин считает, что система подготовки молодых спортсменов в России устарела.

- На мой взгляд, наша система подготовки немного устарела. Во многих ведущих странах пытаются что-то менять, привязывают спорт к новым технологиям. Очень много внимания этому уделяют Норвегия, Швеция. А у нас есть такая поговорка: бери больше, кидай дальше, пока летит — отдыхай. У нас очень много спортсменов в ДЮСШ, но до сборной доходят единицы. Почему? Потому что внизу этой пирамиды юных спортсменов начинают «гробить», простите за выражение. Тренеры хотят результата ради званий, ради прибавки к зарплате — и выжимают из спортсменов все соки. В Норвегии, к примеру, есть такой запрет: детям до 13 лет нельзя участвовать в соревнованиях. Есть, конечно, межшкольные соревнования, но это ради поддержания формы. В этот момент спортсмены начинают всесторонне развиваться. У них нет задачи, как в России, в 10 лет стать чемпионом города, потом области и так далее. У них идёт оздоровление нации, и тем самым они берегут детский организм. Они планомерно готовят человека. А что в России? По юношам ты быстро бегаешь, а во взрослых соревнованиях ничего не можешь. Это физиология. Если в детстве тренер перегрузил центральную нервную систему, то результата не будет. Человек просто выжат. Надо пересматривать аспекты в подготовительном процессе, - цитирует Шипулина oblgazeta.ru.