Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит-2- : -Тамбов
Хоккей  СКА- : -Металлург
Футбол  Атлетико- : -Лестер Сити
Футбол  Динамо- : -Химки
Футбол  Боруссия- : -Монако
Футбол  Бавария- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Компания Game Show планирует представить новую стратегию развития

Комментарии

Компания Game Show готовится представить новую стратегию реорганизации и развития, разработанную совместно с текущими инвесторами.

На текущий момент в Game Show происходят внутренние процессы реструктуризации, связанные со всеми подразделениями компании: игровая платформа GSL.TV, телеканал Game Show, серия турниров Game Show Open и другие. При этом организация сохранит основные направления деятельности в сфере киберспорта, работу ТВ-канала и медийное направление по трансляции ведущих киберспортивных соревнований.

В ходе реструктуризации компании все обязательства будут перераспределены и исполнены в рамках изменённой структуры холдинга, а уже реализуемые и запланированные на будущее проекты получат развитие в новых условиях. Также Game Show приносит извинения за существующие задержки во взаиморасчётах и недостаточное информирование партнёров о текущем статусе.

Компания Game Show (ранее ТМ TECHLABS CUP) существует на рынке с 2010 года и является одной из старейших в сфере киберспорта в России и странах СНГ. За свою историю компания провела более 30 крупных LAN-мероприятий, включая соревнования международного характера. За 7 лет работы Game Show выплатила более $ 1,5 млн призовых по таким дисциплинам как Dota 2, League of Legends, Counter-Strike: Global Offensive, World of Tanks, Point Blank, Starcraft 2, Bloodline Champions. 

В 2015 году компания Game Show привлекла сторонние инвестиции для реализации проекта профильного игрового и киберспортивного телеканала под своим брендом. Запуск канала состоялся в декабре 2015 года. За полтора года работы на нём были проведены трансляции крупнейших киберспортивных событий российского, регионального и международного масштаба, включая The International 2016. В настоящее время телеканал Game Show входит в базовый пакет крупнейших кабельных и спутниковых операторов страны «Триколор», «Вымпелком», «НТВ-Плюс», «Акадо» и др. Количество подписчиков телеканала составляет около 12 млн человек.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Team Onyx квалифицировалась на DreamLeague Season 7Команда Team Onyx выиграла североамериканскую квалификацию к турниру DreamLeague Season 7.Team Empire и NiP сыграют в шоу-матче Betway Arena King of the Hill #4Команды Team Empire и Ninjas in Pyjamas сыграют в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #4.Vega Squadron и Team Empire пробились на DreamLeague Season 7Команды Vega Squadron и Team Empire выиграли европейскую квалификацию к DreamLeague Season 7.Определились участники плей-офф Кубка России по киберспорту 20178 и 9 апреля состоялись игры групповой стадии Кубка России по киберспорту 2017: по Dota 2, League of Legends и Hearthstone в группах C и D, а также по FIFA 17 в группах A и B.Виктор «GeneRaL» Нигрини: Treant Protector довольно сильный персонаж в правильных рукахИгрок команды Natus Vincere Виктор «GeneRaL» Нигрини поделился мнением о новом патче 7.05 для Dota 2.HellRaisers заключила новые контракты с игроками по CS:GOОрганизация HellRaisers объявила о подписании контрактов с игроками состава по CS:GO до 2018 года.Немецких стримеров обяжут покупать лицензии для проведения трансляцийКомиссия по допуску и надзору Германии обязала стримеров покупать лицензии для проведения трансляций.Fnatic получила инвестиции в размере $7 млнБританская киберспортивная организация Fnatic получила инвестиции в размере $7 миллионов.Трансляция финала Континентальной лиги установила рекорд по количеству зрителейТрансляция финала весеннего сплита Континентальной лиги установила рекорд по количеству зрителей.Андрей «Ghostik» Кадык: Когда вышли со второго места в группе, то уже рассчитывали на топ-4Игрок команды Team Empire Андрей «Ghostik» Кадык в интервью порталу «Чемпионат» рассказал о выступлении коллектива на DAC 2017, о новом патче и о дальнейших планах команды.Евгений «XaKoH» Кочетов покинул ComancheЕвгений «XaKoH» Кочетов покинул состав команды Comanche по Dota 2.FaZe Clan заняла второе место в обновленном рейтинге команд по CS:GOПортал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive после турнира SL i-League StarSeries Season 3.Virtus.pro получила приглашение на The Summit 7Команда Virtus.pro получила приглашение на турнир The Summit 7 по Dota 2.FaZe Clan сыграет c Renegades в первом раунде IEM Sydney 2017Организаторы турнира IEM Sydney 2017 по CS:GO опубликовали расписание первого раунда группового этапа.Ярослав «NS» Кузнецов сделал обзор патча 7.05 для Dota 2 (видео)На YouTube-канале Dota Universe by RuHub появился обзор и анализ патча 7.05 для Dota 2 от Ярослава «NS» Кузнецова.Определились участники финала Чемпионата мира по World of TanksЗавершились финальные матчи II сезона Золотой серии WGL, где определились участники Гранд-финала от СНГ.Стартовали продажи билетов на «ИгроМир» и Comic Con Russia 2017Оргкомитет крупнейшей игровой выставки «ИгроМир 2017» и фестиваля поп-культуры Comic Con Russia 2017 объявляет о начале продаж единых билетов на оба мероприятия.Владимир «Maelstorm» Кузьминов: Wings Gaming не способна обыграть ни одного сильного соперникаКомментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов в своей группе ВКонтакте поделился мнением об инвайтах команды Wings Gaming.Никола «NiKo» Ковач признан лучшим игроком SL i-League StarSeries Season 3Игрок команды FaZe Clan Никола «NiKo» Ковач был награжден медалью «Лучшего игрока» от портала HLTV.org за выступление на турнире SL i-League StarSeries Season 3.FaZe Clan выиграла SL i-League StarSeries Season 3Команда FaZe Clan стала победителем турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.
Футбол
Пауло Дибала: В Барселоне мы не можем позволить себе уничтожить все, чего добились в первой игре
MMA
Президент UFC: Полагаю, что Роузи покинула большой спорт
Формула-1
Алонсо выступит в «500 миль Индианаполиса» вместо Гран-при Монако
Футбол
УЕФА усилит меры безопасности на матчах Лиги чемпионов после инцидента в Дортмунде
все новости