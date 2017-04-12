Анзор Кавазашвили: Руководство «Анжи» нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь

Председатель Совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили рассказал о новом курсе в селекционной политике клуба.

- В команде уже произошли серьезные перемены. Клуб покинули многие дорогостоящие легионеры, и сейчас перед нами стоит одна глобальная цель – развить футбол в регионе. У нас была встреча с правительством республики, на которой нам пообещали всяческое содействие с их стороны.

Мне нравится, что руководство «Анжи» нацелено на планомерное развитие и делает ставку на молодежь. Перед нами не стоит задачи сделать «здесь и сейчас». Дан трехлетний период, в течение которого нужно сделать упор на привлечение в команду максимального количества воспитанников академии.

Мы пойдем обособленным путем. Да, он будет не самым легким, но это будет наш, особый вектор развития, - заявил Кавазашвили.

В данный момент «Анжи» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

