Тони Кроос: В матче с «Баварией» мы возлагаем надежды не только на Рамоса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» высказался о роли стандартных положений в игре команды.

«Не так-то просто найти голову Серхио Рамоса. Стандартные положения – это одно из наших оружий. Но мы не возлагаем все надежды только на Рамоса. Хотя действительно такие ситуации приносят нам много пользы.

Тренер скажет нам, какой стиль выбрать, но я бы все равно не рассказал вам, даже если бы уже знал об этом.

Думаю, «Бавария» будет высоко прессинговать и много атаковать. Но они не будут делать это все время. И в матче возникнут моменты, когда они будут ждать наших атак», – приводит Marca слова Крооса.

Напомним, матч «Бавария» – «Реал» пройдет 12 апреля на «Альянц-Арене» в Мюнхене. Начало – 21:45 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча