Сергей Павлов может возглавить казахстанский «Атырау»
Российский специалист Сергей Павлов может стать главным тренером «Атырау», сообщает Sports.kz.
По данным издания, руководство казахстанского клуба уже провело с Павловым переговоры.
Ранее 61-летний специалист работал главным тренером «Энергии» (Камышин), «Сатурна» (Раменское), «Уралана» (Элиста), «Черноморца» (Новосроссийск), «Луча-Энергии» (Владивосток), «Кубани» (Краснодар), «Шинника» (Ярославль), московского «Торпедо», был ассистентом главного тренера в национальной сборной России и московском «Спартаке».
Последнее место работы Павлова - тульский «Арсенал», где он занимал должность главного тренера, которую отставил в октябре прошлого года.
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