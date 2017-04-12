Виталий Мутко: Футбол – самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал взрыв в Дортмунде, ставший причиной переноса матча Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако».
- Терроризм не имеет границ. Наше руководство говорит, что сегодня это является общей бедой. Для борьбы с ним нужно объединиться. Футбол - это самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь.
Германия - развитая страна, имеет сильнейшую систему безопасности, но вы видите, что происходит. Однако к каждому человеку не приставишь полицейского. Нам нужно обмениваться информацией о террористах, проводить профилактики. Произошедшее в Дортмунде - страшная вещь, трагедия, - заявил Мутко.
Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за взрыва в Дортмунде.
Матч
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция