Виталий Мутко: Футбол – самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал взрыв в Дортмунде, ставший причиной переноса матча Лиги чемпионов «Боруссия» – «Монако».

- Терроризм не имеет границ. Наше руководство говорит, что сегодня это является общей бедой. Для борьбы с ним нужно объединиться. Футбол - это самый массовый вид спорта, террористы хотят отметиться именно здесь.

Германия - развитая страна, имеет сильнейшую систему безопасности, но вы видите, что происходит. Однако к каждому человеку не приставишь полицейского. Нам нужно обмениваться информацией о террористах, проводить профилактики. Произошедшее в Дортмунде - страшная вещь, трагедия, - заявил Мутко.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за взрыва в Дортмунде.