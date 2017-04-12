Джорджо Кьеллини: Мы достаточно опытны и понимаем, что дело еще не закончено
Защитник «Ювентуса»
Джорджо Кьеллини подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной»
(3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.
«Мы добились превосходного результата против одной из лучших команд мира, обладающей самым сильным нападением. Знаем, что противостоим специалистам по камбэкам, но в первом матче мы смогли нейтрализовать большинство действий соперника.
Мы достаточно опытны и понимаем, что дело еще не закончено. Но если бы три часа назад нас спросили, какой счет нас устроит, трудно было бы желать большего», – сказал после игры Кьеллини.
Напомним, на 55-й минуте 32-летний защитник установил окончательный счет в матче, забив третий гол в ворота каталонцев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Ответный матч пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция