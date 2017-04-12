Джорджо Кьеллини: Мы достаточно опытны и понимаем, что дело еще не закончено

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини подвел итоги первого матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (3:0) на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

«Мы добились превосходного результата против одной из лучших команд мира, обладающей самым сильным нападением. Знаем, что противостоим специалистам по камбэкам, но в первом матче мы смогли нейтрализовать большинство действий соперника.

Мы достаточно опытны и понимаем, что дело еще не закончено. Но если бы три часа назад нас спросили, какой счет нас устроит, трудно было бы желать большего», – сказал после игры Кьеллини.

Напомним, на 55-й минуте 32-летний защитник установил окончательный счет в матче, забив третий гол в ворота каталонцев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Ответный матч пройдет 19 апреля на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.