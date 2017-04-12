Александр Шмурнов: Ракитич вместо Хави – как плевок вместо фонтана
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался об игре полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича на матче с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Накануне каталонский клуб потерпел поражение в Турине со счетом 0:3.
«Ракитич вместо Хави – как плевок вместо фонтана», – написал Шмурнов на своей странице в Twitter.
Ракитич вместо Хави - как плевок вместо фонтана.— Александр Шмурнов (@AShmurnov) 11 апреля 2017 г.
В нынешнем сезоне 29-летний игрок сборной Хорватии провел во всех турнирах за «Барселону» 42 матча, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
Матч
Ювентус - Барселона - 3:0 (2:0)
Голы
Дибала 7 (1:0). Дибала 22 (2:0). Кьеллини 55 (3:0).
Состав
Ювентус: Буффон, Бонуччи, Алвес, Кьеллини, Алекс, Пьянич (Бардзальи, 89), Куадрадо (Лемина, 73), Хедира, Дибала (Ринкон, 81), Манджукич, Игуаин
Барселона: тер Штеген, Умтити, Пике, Матьё (Гомеш, 46), Роберто, Маскерано, Иньеста, Ракитич, Месси, Суарес Л., Неймар
Предупреждения:
Алвес, 28; Манджукич, 63; Хедира, 74; Лемина, 90 - Суарес Л., 53; Иньеста, 57; Умтити, 90
Судья:
Шимон Марчинак (Польша)
Место и дата
11 апреля 21:45, Ювентус Стэдиум, Текстовая трансляция