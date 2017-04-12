Александр Шмурнов: Ракитич вместо Хави – как плевок вместо фонтана

Тони Кроос: В матче с «Баварией» мы возлагаем надежды не только на Рамоса

Полузащитник «Реала» Тони Кроос перед первым матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Баварией» высказался о роли стандартных положений в игре команды.