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Итальянские волейболистки отметили победу откровенной фотосессией (фото)

Источник:  Лента.РуКомментарии

Волейболистки команды «Альтаир 1963» из Виченцы отметили победу в итальянском чемпионате серии D, шестом по силе дивизионе страны, откровенной фотосессией, сообщает «Лента.Ру».

Завоевав титул, девушки сделали групповую фотографию в раздевалке в одних топах и гольфах. Интимные места спортсменки прикрыли волейбольными мячами.

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