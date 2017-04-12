Итальянские волейболистки отметили победу откровенной фотосессией (фото)

Волейболистки команды «Альтаир 1963» из Виченцы отметили победу в итальянском чемпионате серии D, шестом по силе дивизионе страны, откровенной фотосессией, сообщает «Лента.Ру».

Завоевав титул, девушки сделали групповую фотографию в раздевалке в одних топах и гольфах. Интимные места спортсменки прикрыли волейбольными мячами.