Итальянские волейболистки отметили победу откровенной фотосессией (фото)
Волейболистки команды
«Альтаир 1963» из Виченцы отметили победу в итальянском чемпионате серии D, шестом
по силе дивизионе страны, откровенной фотосессией, сообщает «Лента.Ру».
Завоевав титул, девушки сделали групповую фотографию в раздевалке в одних топах и гольфах. Интимные места спортсменки прикрыли волейбольными мячами.
Así celebraron las jugadoras del equipo italiano de voleibol USD Altair 1963 tras conquistar el título de la Serie D pic.twitter.com/gzpaBomoed— Rafael Rivera (@RafaDato2) 11 апреля 2017 г.
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