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Задержаны подозреваемые в организации взрывов в Дортмунде

Источник:  RMCКомментарии

Полиция задержала подозреваемых в организации взрывов в Дортмунде, которые послужили причиной переноса матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако».

По информации RMC, немецкая полиция задержала двоих подозреваемых, один из которых является радикальным исламистом. Об этом сообщила представитель федерального прокурора.

Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за серии взрывов в Дортмунде.

Защитник «Боруссии» Марк Бартра получил осколочное ранение руки, минувшей ночью ему была сделана операция.

Матч

Боруссия - Монако

Судья:

Даниэле Орсато (Италия)

Место и дата

12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция



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