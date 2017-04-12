Задержаны подозреваемые в организации взрывов в Дортмунде
Полиция задержала подозреваемых в организации взрывов в Дортмунде, которые послужили причиной переноса матча Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако».
По информации RMC, немецкая полиция задержала двоих подозреваемых, один из которых является радикальным исламистом. Об этом сообщила представитель федерального прокурора.
Напомним, матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Боруссия» - «Монако» был перенесен с 11 на 12 апреля из-за серии взрывов в Дортмунде.
Защитник «Боруссии» Марк Бартра получил осколочное ранение руки, минувшей ночью ему была сделана операция.
Матч
Судья:
Даниэле Орсато (Италия)
Место и дата
12 апреля 19:45, Сигнал Идуна Парк, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически