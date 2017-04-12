Георгий Черданцев: Если «Спартак» сыграет против «Зенита» с двумя центральными защитниками, это будет провал

Телекомментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре чемпионата России.

- Шатов сейчас явно не в форме, да и, судя по всему, в конфликте с тренером игрок неправ. Тренеру виднее, какой состав необходимо выпускать, но, вряд ли он будет держать на скамейке игрока, который сейчас хуже конкурентов.

Если «Спартак» сыграет с двумя центральными защитниками, это будет провал. И вряд ли нам стоит ждать Мельгарехо в стартовом составе.

Вряд ли кто-то побежит сломя голову на соперника. «Спартак» и ничья в этом матче устраивает, раскрываться перед «Зенитом» не нужно. Логично предположить, что быстрого гола не будет. Надеюсь, что пенальти в чьи бы то ни было ворота не вызовет скандал и не затмит все остальные события. Я бы хотел, чтобы после матча мы с гостями и коллегами обсуждали футбол, а не судейство, - заявил Черданцев.

Напомним, матч «Спартак» - «Зенит» состоится 16 апреля на «Открытие Арене».

Красно-белые опережают питерский клуб в турнирной таблице на восемь очков.