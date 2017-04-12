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Неменья Видич: Мне нравится игра Байи, надеюсь, он останется в «Юнайтед» на долгие годы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич высказался об игре новичка «красных дьяволов» Эрика Байи, который перебрался в английский клуб минувшим летом из «Вильярреала».

«Мне нравится его манера игры, он действует агрессивно. Для защитника очень важно быть уверенным в себе, особенно, когда ты еще очень молод. Иногда Байи упускает возможность забить, но я думаю, что для него важнее помогать своей команде в обороне.

Вообще, у этого игрока есть все, чтобы прогрессировать. Надеюсь, он задержится в «Юнайтед» на долгие годы, и поможет выиграть не один трофей», – приводит слова Видича официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне 23-летний Байи провел во всех турнирах 28 матчей, получил 6 желтых и одну красную карточку.

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