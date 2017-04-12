Константин Генич: К Александру Егорову и его квалификации вопросов нет и быть не может

Телекомментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Зенит» в 23-м туре чемпионата России и оценил назначение на эту игру арбитра Александра Егорова.

- К Александру Егорову и его квалификации вопросов нет и быть не может. Абсолютно адекватно его назначение на этот сложнейший матч. Мне кажется, пенальти не будет. И игроки, и судья будут действовать предельно осторожно, и попытаются избежать спорных эпизодов.

Это будет верховая игра. После ничьей в матче с «Анжи» петербуржцам просто необходимо реабилитироваться перед болельщиками. «Спартак» же любит играть на пространстве и умеет пользоваться свободными зонами соперника. Игра должна располагать к большому количеству голов еще и по той причине, что оборона – не самая сильная сторона у обеих команд.

Вполне возможно, что в этом матче будет ничья, и разрыв между командами не изменится. Мне даже видится счет – 2:2, как это было в прошлом матче команд на «Открытие Арене», - рассказал Генич.

Напомним, матч «Спартак» - «Зенит» состоится 16 апреля на «Открытие Арене».

Красно-белые опережают питерский клуб в турнирной таблице на восемь очков.