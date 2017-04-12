«Урал»: Мы готовы закрыть часть трат на организацию перелета болельщиков в Сочи

Как сообщает Znak со ссылкой на пресс-службу «Урала», клуб организует чартер для болельщиков на финал Кубка России, который состоится 2 мая в Сочи.

«Сейчас мы ищем удобные предложения, до конца недели объявим болельщикам об окончательном решении. Мы готовы закрыть часть трат на организацию перелета. Сколько именно средств выделим, точно сказать пока не можем», – заявил представитель «Урала», слова которого приводит Znak.

Отмечается, что билеты болельщикам на этот рейс покупать все равно придется, но стоить они будут дешевле, чем существующие сейчас предложения. По данным источника, в случае удачной организации самолет вылетит из Екатеринбурга в Сочи в день игры – 2 мая.

Напомним, подопечным Александра Тарханова предстоит провести матч за трофей с московским «Локомотивом».