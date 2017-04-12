Тимур Журавель: «Спартак» играл так себе – победа. Вот так и определяются чемпионы
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался о нынешнем сезоне в чемпионате России.
«Зенит» играл плохо – ничья. «Спартак» играл так себе – победа, ЦСКА играл хорошо – ничья. Вот так и определяются чемпионы», – написал Журавель на своей странице в Twitter.
Зенит играл плохо - ничья. Спартак играл так себе - победа, ЦСКА играл хорошо - ничья... вот так и определяются чемпионы.)— ZhuraWell (@TimZhur) 9 апреля 2017 г.
На данный момент лидером чемпионата России является московский «Спартак», набравший 51 очко. В активе ЦСКА, который расположился на втором месте, 43 балла. У «Зенита» – столько же, однако, питерский клуб уступает армейцам по дополнительным показателям.
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