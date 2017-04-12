Сергей Степашин: Денег, потраченных на «Крестовский», хватило бы на расселение всех ленинградцев из коммунальных квартир

Председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин подверг критике процесс постройки футбольного стадиона на Крестовском острове.

– Стадион на Крестовском [острове в Санкт-Петербурге] бедолажный... Вот этих денег хватило бы на то, чтобы переселить всех ленинградцев из коммунальных квартир, – цитирует Степашина «Газета.ру».

Напомним, 31 марта генподрядчик строительства стадиона на Крестовском острове компания «Метрострой» объявила о завершении адаптации арены к Кубку конфедераций.

Первый матч на стадионе планируется провести 22 апреля, когда «Зенит» в рамках 24-го тура премьер-лиги сыграет с «Уралом».